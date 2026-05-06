Barista in Stockholm: „Meine Chefin ist eine KI“

„Mona“ kann nicht zwischen Arbeit und Freizeit trennen

Auch beim Personal greift „Mona“ ein: Bewerbungen werden von der KI gesichtet, Interviews geführt und Einstellungen vorgenommen. Mitarbeiter berichten, dass sie Anweisungen direkt von der KI erhalten. Und hier kommt schon der erste Minuspunkt für die Chefin: „Mona“ kennt keine klassischen Arbeitszeiten. Mitarbeiter berichten, dass sie auch spätabends oder frühmorgens Nachrichten erhalten. Urlaubswünsche werden ignoriert. Die fehlende Trennung zwischen Arbeit und Freizeit sorgt für Diskussionen.