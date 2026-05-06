Teenager erschießt Schulmitarbeiter in Brasilien

Von örtlichen Medien veröffentlichte Bilder zeigten eine Frau, die auf einer Trage evakuiert wird sowie weinende Menschen vor dem Schulgebäude. Eduardo Rodrigues Cavalcante, der als Rezeptionist in einem Hotel neben der Schule arbeitet, beschrieb, wie einige Schüler versuchten, über eine Mauer zu klettern, die die Schule vom Hotel trennt. „Die Mauer ist sechs Meter hoch, und nur einem Menschen gelang es, hinüberzuspringen und hier im Hotel Zuflucht zu suchen“, sagte der 19-Jährige. „Die anderen blieben beim Versuch zu fliehen auf dem Schuldach zurück.“ Er habe „Schüsse und viel Geschrei“ gehört.