Van der Bellen: „Friedliche Ordnung bewahren“

Erinnerung müsse sich weiterentwickeln, neue Formen finden und eine neue Sprache sprechen, sagte Haubner weiter. Leider werde man einmal ohne die unmittelbaren Stimmen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auskommen müssen. Die diesjährige Gedenkrede hielt die 1929 geborene Holocaust-Überlebende Hedi Schnabl Argent. Sie erzählte von antisemitischen Anfeindungen und Ausgrenzung in ihrer Kindheit in Wien in den 1930er-Jahren: „Es fing mit Worten an, aber bald folgten auch Taten.“ Sie beschrieb, wie sie aus ihrer Wohnung vertrieben wurde und der Vater in der Nacht immer wieder aus dem Bett geholt und gezwungen wurde, Gehsteige und öffentliche Toiletten zu reinigen.



Hier sehen Sie ein Posting von Alexander Van der Bellen zum Gedenken an die Befreiung des KZ Mauthausen: