Brand bei Baustelle sorgte für Großeinsatz in Graz

Nachdem sich der Brand bereits auf Teile des Gebäudes ausgebreitet hatte, mussten die Feuerwehrkräfte rasch handeln. Binnen weniger Minuten konnten sie die Flammen löschen. Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch noch Stunden an, da das komplette Lagergut entfernt werden musste. Zum Glück gab es keine Verletzten.