Brand bei Baustelle sorgte für Großeinsatz in Graz

Einsatz für die Grazer Berufsfeuerwehr: Holzpaletten gingen am Dienstag bei einer Baustelle in der Fröhlichgasse in Flammen auf. Dank des raschen Einschreitens der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden – niemand wurde verletzt.
Sieben Feuerwehrautos mit 26 Einsatzkräften rasten am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz nahe der Grazer Messe. Der Grund: Bei einer Baustelle in der Fröhlichgasse war es zu einem Brand gekommen. Holzpaletten standen in Flammen.
Nachdem sich der Brand bereits auf Teile des Gebäudes ausgebreitet hatte, mussten die Feuerwehrkräfte rasch handeln. Binnen weniger Minuten konnten sie die Flammen löschen. Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch noch Stunden an, da das komplette Lagergut entfernt werden musste. Zum Glück gab es keine Verletzten.
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