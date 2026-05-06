Bach für Fisch und Krebs künstlich „bewässert“

Die Abteilung für Wasserwirtschaft nahm daraufhin einen Lokalaugenschein vor, wie ein Mitarbeiter auf „Krone“-Nachfrage berichtet. „Der Bach ist trocken gefallen, wir haben daraufhin die Feuerwehr verständigt.“ Die Einsatzleute zapften einen Hydranten an und leiteten Wasser in den Bach. Dieses Vorgehen wird nun so lange wiederholt, bis es regnet und das Wasser in dem Bachbett wieder so weit angestiegen ist, dass die Tiere dort eine Überlebenschance haben.