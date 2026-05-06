Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strohballen brannten

„Flammenwand“ auf Feld: Großeinsatz der Feuerwehr

Niederösterreich
06.05.2026 08:35
Strohballen standen in Flammen.
Strohballen standen in Flammen.(Bild: FF Walpersbach)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Bis in die Nacht stand am Dienstag ein Großaufgebot der Feuerwehr in Walpersbach, niederösterreichischer Bezirk Wiener Neustadt, im Einsatz. Auf einem Feld brannten Strohballen lichterloh. Am Mittwochmorgen mussten Löschmannschaften erneut zum Brandort ausrücken.

0 Kommentare

Aus ungeklärter Ursache waren am Dienstag auf einem Feld bei Walpersbach aufgetürmte Strohballen in Brand geraten. Neben den örtlichen Löschtrupps nahmen Einsatzkräfte aus Klingfurth und Bad Erlach den Kampf gegen die „Flammenwand“ auf. Da das Stroh rasch in Vollbrand geriet, wurden die Löscharbeiten zu einer stundenlangen Materialschlacht.

Schwerer Atemschutz und Wasserwerfer
Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Löschtrupps nur unter schwerem Atemschutz gegen das Feuer vorgehen. Um die Versorgung mit  Sauerstoffflaschen sicherzustellen, wurde auch ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr Wiener Neustadt angefordert. Zudem kam ein Wasserwerfer zum  Einsatz, um die Flammen auch aus größerer Distanz bekämpfen zu können.

Mühsame Löscharbeiten unter starker Rauchentwicklung.
Mühsame Löscharbeiten unter starker Rauchentwicklung.(Bild: FF Walpersbach)

Glutnester erschweren Einsatz
Als größte Herausforderung entpuppte sich aber gar nicht das Eindämmen der Flammen, sondern das Ersticken der Glutnester im Inneren der gepressten Strohballen. Dafür mussten die Einsatzkräfte in mühsamer Handarbeit jeden einzelnen Ballen auseinanderziehen und ablöschen.

„Bei einem Brand dieser Dimension ist es trügerisch zu glauben, dass alles schnell vorbei ist. Man hat das Feuer zwar zügig unter Kontrolle, aber bis zum ,Brand aus‘ vergeht Zeit – viel Zeit. Da muss alles stimmen, damit das Feuer nicht wieder aufflammt“, schildert Brandrat Roland Kleisz, Kommandant der Feuerwehr Walpersbach. Am Mittwoch in der Früh mussten die Kameraden  bereits wieder zu Nachlöscharbeiten ausrücken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
06.05.2026 08:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
161.313 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
123.364 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
119.557 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
1926 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
752 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Kolumnen
Sie finden immer neue Wege, ihren Leuten zu helfen
671 mal kommentiert
Quer durch alle Parteien gibt es Mitleid für den „Gust“ – kein Wunder ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf