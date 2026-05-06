„Flammenwand“ auf Feld: Großeinsatz der Feuerwehr

Bis in die Nacht stand am Dienstag ein Großaufgebot der Feuerwehr in Walpersbach, niederösterreichischer Bezirk Wiener Neustadt, im Einsatz. Auf einem Feld brannten Strohballen lichterloh. Am Mittwochmorgen mussten Löschmannschaften erneut zum Brandort ausrücken.
Aus ungeklärter Ursache waren am Dienstag auf einem Feld bei Walpersbach aufgetürmte Strohballen in Brand geraten. Neben den örtlichen Löschtrupps nahmen Einsatzkräfte aus Klingfurth und Bad Erlach den Kampf gegen die „Flammenwand“ auf. Da das Stroh rasch in Vollbrand geriet, wurden die Löscharbeiten zu einer stundenlangen Materialschlacht.
Schwerer Atemschutz und Wasserwerfer
Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Löschtrupps nur unter schwerem Atemschutz gegen das Feuer vorgehen. Um die Versorgung mit Sauerstoffflaschen sicherzustellen, wurde auch ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr Wiener Neustadt angefordert. Zudem kam ein Wasserwerfer zum Einsatz, um die Flammen auch aus größerer Distanz bekämpfen zu können.
Glutnester erschweren Einsatz
Als größte Herausforderung entpuppte sich aber gar nicht das Eindämmen der Flammen, sondern das Ersticken der Glutnester im Inneren der gepressten Strohballen. Dafür mussten die Einsatzkräfte in mühsamer Handarbeit jeden einzelnen Ballen auseinanderziehen und ablöschen.
„Bei einem Brand dieser Dimension ist es trügerisch zu glauben, dass alles schnell vorbei ist. Man hat das Feuer zwar zügig unter Kontrolle, aber bis zum ,Brand aus‘ vergeht Zeit – viel Zeit. Da muss alles stimmen, damit das Feuer nicht wieder aufflammt“, schildert Brandrat Roland Kleisz, Kommandant der Feuerwehr Walpersbach. Am Mittwoch in der Früh mussten die Kameraden bereits wieder zu Nachlöscharbeiten ausrücken.
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