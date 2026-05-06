„Flammenwand“ auf Feld: Großeinsatz der Feuerwehr

„Bei einem Brand dieser Dimension ist es trügerisch zu glauben, dass alles schnell vorbei ist. Man hat das Feuer zwar zügig unter Kontrolle, aber bis zum ,Brand aus‘ vergeht Zeit – viel Zeit. Da muss alles stimmen, damit das Feuer nicht wieder aufflammt“, schildert Brandrat Roland Kleisz, Kommandant der Feuerwehr Walpersbach. Am Mittwoch in der Früh mussten die Kameraden bereits wieder zu Nachlöscharbeiten ausrücken.