„Einige Freunde!“ Olympia-Heldin taucht mit Haien

Für die Spitzen-Skifahrerin ist es jedenfalls eine verdiente Auszeit. Nachdem sie in der Saison 2024/25 noch den Gesamtweltcup gewonnen hatte, verletzte sie sich wenige Tage später bei den nationalen Meisterschaften schwer. Sie erlitt eine mehrfache Fraktur des Schienbeinplateaus und des Wadenbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss. Ihr Traum von den Olympischen Spielen in ihrer Heimat drohte zu platzen. Erst Mitte Jänner kehrte sie – durchaus überraschend – in den Weltcup zurück.