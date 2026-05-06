„Einige Freunde!“ Olympia-Heldin taucht mit Haien

So schnell verliert Federica Brignone auf den Skipisten dieser Welt nicht ihren Mut – und offenbar auch nicht im Wasser. Denn aktuell genießt die Italienerin, die bei den Olympischen Spielen mit zwei Goldmedaillen nach ihrem Überraschungscomeback zur Heldin wurde, noch ihren Urlaub. Ein Tauchgang mit Haien darf bei ihr dabei nicht fehlen.
„Einige Freunde“, ergänzt durch zwei Hai-Symbole, schreibt Brignone zu einer Instagram-Story, die sie bei einem Tauchgang inmitten von Haien zeigt. Die Italienerin genießt derzeit ihre Zeit abseits der Skipiste und hat dabei offenbar auch keine Angst vor den Meeresraubtieren.
Für die Spitzen-Skifahrerin ist es jedenfalls eine verdiente Auszeit. Nachdem sie in der Saison 2024/25 noch den Gesamtweltcup gewonnen hatte, verletzte sie sich wenige Tage später bei den nationalen Meisterschaften schwer. Sie erlitt eine mehrfache Fraktur des Schienbeinplateaus und des Wadenbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss. Ihr Traum von den Olympischen Spielen in ihrer Heimat drohte zu platzen. Erst Mitte Jänner kehrte sie – durchaus überraschend – in den Weltcup zurück.
Weiter von Schmerzen geplagt
In Cortina schrieb sie schließlich das große Märchen der Olympischen Spiele. Brignone holte Gold im Super-G und Riesentorlauf. Anschließend beendete sie ihre Saison vorzeitig, nachdem sie weiter von starken Schmerzen geplagt wurde. Zuletzt schloss die Italienerin aufgrund der anhaltenden Schmerzen auch ein Ende ihrer Karriere nicht aus, wenngleich sie gerne weiter im Weltcup aktiv sein würde.
Immerhin darf sie sich im Privatleben offenbar über ein neues Glück freuen. Bei der Verleihung der Laureus Awards präsentierte sich die Italienerin zusammen mit dem ehemaligen Basketballer James Mbaye. Gerüchte über eine Liaison kursierten bereits während der Olympischen Spiele.
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