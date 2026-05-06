Kardashians Traum vom Job als Anwältin geplatzt!

„Spiele nur sehr gut gekleidete Anwältin im TV“

Kardashian hatte ihren Misserfolg im letzten Jahr nach außen hin noch mit Humor genommen. „Nun ja … Ich bin noch keine Anwältin“, schrieb sie dazu in ihrer Instagram-Story. „Ich spiele nur eine sehr gut gekleidete im Fernsehen.“ Und weiter: „Sechs Jahre auf diesem Weg ins Jusstudium – und ich bleibe dran, bis ich die Prüfung bestehe. Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur noch mehr Lernen und noch mehr Entschlossenheit.“