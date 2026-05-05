Sie finden immer neue Wege, ihren Leuten zu helfen

Den Sprung in die moderne Gegenwart haben die Parteien nicht geschafft. Ideen, die größere Gruppen mit Zuversicht anstecken, sind kaum noch zu finden. Zusammenhalt wird oft nur noch durch Gehässigkeiten auf andere Gruppen hergestellt. Oder eben durch diskrete oder nicht ganz saubere Serviceleistungen für Parteifreunde mit dem Wunsch nach Karrieren oder Wohnungen oder Leistungen im Bereich der Gesundheitsversorgung.