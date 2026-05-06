Feuerwehrkräfte holten Schlange aus Auto in Garage

Die vier Feuerwehrkräfte nahmen die Sache mit Gelassenheit, machten sich ein Bild von der Lage und wussten sich rasch zu helfen. Eine halbe Stunde später war die Tierrettung geglückt! Mit bloßen Händen konnten sie das Tier bergen und wieder aussetzen. Ganz zur Erleichterung des Autobesitzers.