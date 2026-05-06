Feuerwehrkräfte holten Schlange aus Auto in Garage

Am Dienstag gegen 19.30 Uhr rückten vier Feuerwehrkräfte zu einer Tierrettung im steirischen Kapfenberg aus. Eine Schlange hatte sich in einem Auto verkrochen. Die Florianis konnten das Tier souverän bergen.
Tierischer Einsatz am Dienstagabend für die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach. Die Einsatzkräfte wurden in eine Tiefgarage in der Rechten Mürzzeile alarmiert, wo eine Schlange gesichtet worden war. Sie hatte sich im Motorraum eines schwarzen SUVs verkrochen und dem Besitzer einen Schrecken eingejagt.
Die vier Feuerwehrkräfte nahmen die Sache mit Gelassenheit, machten sich ein Bild von der Lage und wussten sich rasch zu helfen. Eine halbe Stunde später war die Tierrettung geglückt! Mit bloßen Händen konnten sie das Tier bergen und wieder aussetzen. Ganz zur Erleichterung des Autobesitzers.
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