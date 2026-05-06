Zwei Abteilungen finanzieren, aber keine Kontrolle

Förderungen massiv erhöht

Laut Stadtrechnungshof sahen sie die Zuständigkeit nämlich beim jeweils anderen – weil beide laut eigener Aussage nicht über das notwendige Fachwissen verfügen würden. Ein weiterer Kritikpunkt: Die Zahlungsfreigaben für beide Programme erfolgten ohne vorherige fachlich-inhaltliche Prüfung der Abrechnungsunterlagen.