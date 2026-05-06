Anthropic stößt mit KI-Agenten in Finanzsektor vor

Das KI-Start-Up Anthropic dringt mit neuen Anwendungen in den Finanzsektor vor und setzt damit etablierte Datenanbieter unter Druck. Das Unternehmen stellte am Dienstag in New York zehn KI-Agenten vor, die Aufgaben wie die Erstellung von Präsentationen, die Prüfung von Bilanzen oder das Verfassen von Kreditberichten mit minimalem menschlichen Zutun erledigen sollen.