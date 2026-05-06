Georgina rührt mit versteckter Botschaft zu Tränen

Mit dieser versteckten Botschaft hat Georgina Rodriguez, Verlobte von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo, zu Tränen gerührt. Bei der Met Gala 2026 hielt das Model nämlich einen Rosenkranz mit einer speziellen Aufschrift in der Hand.
Auf dem Schmuckstück sind nämlich die Namen der Familie eingraviert. Neben Ronaldos und ihrem eigenen Namen auch jener ihrer fünf Kinder: Cristiano Junior, Eva, Mateo, Alana Martina und Bella Esmeralda. Am Ende ist schließlich auch noch „Angel“ zu lesen.
Ein tragischer Verlust
Damit erinnert Georgina an den Zwillingsbruder von Bella Esmeralda, der bei der Geburt verstorben war. Eine versteckte Botschaft, die viele Fans zu Tränen rührt.
In ihrer Serie „I am Georgin“ sprach die 32-Jährige bereits über den tragischen Verlust. Sie selbst, erklärt Georgina dabei, habe es nicht übers Herz gebracht, den Kindern die erschütternde Nachricht selbst beizubringen. Cristiano erklärte ihnen schließlich, „dass Angel im Himmel ist.“
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