Doch kein Karriereende? Lara Gut-Behrami reagiert

Hängt Lara Gut-Behrami nach ihrer fatalen Verletzung im vergangenen Jahr doch noch eine Saison im Ski-Weltcup dran? Obwohl die Ausnahmeathletin ihre Karriere nach dem vergangenen Winter beenden wollte, ist ein weiteres Jahr jetzt auf jeden Fall eine Option, wie die Schweizerin verraten hat.
Seit ihrem fatalen Trainingssturz im Oktober vergangenen Jahres in Copper Mountain hatte sich Gut-Behrami von öffentlichen Auftritten ferngehalten. Anlässlich der Premiere ihres Kurzfilms „Semplicemente Lara“ war sie nun erstmals wieder anzutreffen.
Die Idee des Films war immerhin, ihr letztes Rennen als Ski-Profi zu begleiten. Dieses hatte die 35-Jährige schon frühzeitig für das Ende der vergangenen Saison angekündigt. Doch es kam bekanntlich anders als geplant. Bereits im November machte ihr ein Kreuzbandriss – zugezogen im Training in Copper Mountain – einen Strich durch die Rechnung.
Reha verläuft nach Plan
Seither wird heftig spekuliert, ob Gut-Behrami doch noch eine Saison dranhängt. Immerhin scheint sie im Swiss-Ski-Kader für den kommenden Winter. Am Rande der Premiere sprach die Schweizerin nun auch erstmals selbst über das Thema und schloss dabei eine weitere Saison zumindest nicht mehr aus.
„Ob ich mein letztes Rennen schon gemacht habe oder nicht, weiß ich wirklich noch nicht“, wird das Ski-Ass vom „Blick“ zitiert. Die Reha würde allerdings gut verlaufen. Schon zuletzt hatte Alpin-Direktor Hans Flatscher verraten: „Sie macht alles zu 100 Prozent, höchst intensiv. Es gibt keine Komplikationen.“ Mal sehen, ob es tatsächlich ein Gut-Behrami-Comeback geben wird.
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