Doch kein Karriereende? Lara Gut-Behrami reagiert

„Ob ich mein letztes Rennen schon gemacht habe oder nicht, weiß ich wirklich noch nicht“, wird das Ski-Ass vom „Blick“ zitiert. Die Reha würde allerdings gut verlaufen. Schon zuletzt hatte Alpin-Direktor Hans Flatscher verraten: „Sie macht alles zu 100 Prozent, höchst intensiv. Es gibt keine Komplikationen.“ Mal sehen, ob es tatsächlich ein Gut-Behrami-Comeback geben wird.