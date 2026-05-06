Bregenz hat 6,5 Millionen Euro mehr als erwartet

„Wir konnten das Ergebnis um 6,6 Millionen Euro verbessern“, freut sich das Bregenzer Stadtoberhaupt nach der einstimmigen Verabschiedung des Rechnungsabschlusses 2025. Gelungen sei dies aufgrund eines strikten Sparkurses. „In der Verwaltung wurde jeder Posten genau hinterfragt – so konnten rund drei Millionen Euro eingespart werden. Zudem sind die Kommunalsteuern um rund 3,6 Millionen Euro gestiegen“, rechnet Ritsch vor. Und nicht zuletzt würden auch die Investitionsausgaben mit 51,7 Millionen Euro um 2,4 Millionen unter dem Wert des Voranschlags liegen.