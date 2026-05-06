170. Geburtstag von Freud: Traumdeutung 2.0

Nicht einmal im Traum wäre dem Jubilar aber wohl eingefallen, dass sich Menschen in aller Öffentlichkeit auf die symbolische Couch legen. #Mentalhealth ist ein echter Trend auf Social Media. Was einerseits gut ist, weil es bei der Aufklärung und Entstigmatisierung psychischer Krankheiten hilft. Andererseits aber – wie so vieles bei TikTok & Co. – absonderliche Ausmaße angenommen hat. ADHS wird als Lifestyle glorifiziert, alles Schwere zum Trauma „getriggert“, und sogar Depressionen werden in Videos mit schön geschminkten, weinenden Mädchen romantisiert. Mit dem Leidensdruck tatsächlich Erkrankter haben diese inszenierten Selbstdiagnosen wenig zu tun.