Krems will nach Kärntner-Krimi ein drittes Spiel

Der amtierende Handball-Meister aus Krems ist zum Siegen verdammt! Die Wachauer unterliegen zum Auftakt der Viertelfinal-Serie am Samstag in Ferlach im 7-Meter-Werfen. In der eigenen Sporthalle sind Kenan Hasecic und Co. Favorit, gleichzeitig wollen die Kärnter erstmals ins Halbfinale einziehen!
Das erste Spiel war definitiv nichts für schwache Nerven! Der SC Ferlach setzt sich im ersten Spiel der Best-Of-Three-Serie mit 46:45 nach zweimaliger Verlängerung und 7-Meter-Werfen durch. Damit können die Kärntner Mittwochabend (live ab 19:25 Uhr auf krone.tv oder im Stream) in der Wachau den Sack zumachen. Die Kremser gelten grundsätzlich als Heimmacht und wollen ein Entscheidungsspiel auslösen.
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