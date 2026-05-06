Krems will nach Kärntner-Krimi ein drittes Spiel

Das erste Spiel war definitiv nichts für schwache Nerven! Der SC Ferlach setzt sich im ersten Spiel der Best-Of-Three-Serie mit 46:45 nach zweimaliger Verlängerung und 7-Meter-Werfen durch. Damit können die Kärntner Mittwochabend (live ab 19:25 Uhr auf krone.tv oder im Stream) in der Wachau den Sack zumachen. Die Kremser gelten grundsätzlich als Heimmacht und wollen ein Entscheidungsspiel auslösen.





