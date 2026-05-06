Google warnt vor Weitergabe von Such-Daten

Die Vorgaben sind Teil des Gesetzes über digitale Märkte (DMA), das die Marktmacht großer Technologiekonzerne eindämmen soll. Die Regulierungsbehörden wollen bis zum 27. Juli über die genauen Maßnahmen entscheiden, die Google umsetzen muss. Bei Verstößen drohen dem Konzern Strafen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.