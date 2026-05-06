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Vor Bayern – Paris SG:

„Auf diesen Hit freut sich die ganze Fußball-Welt“

Fußball International
06.05.2026 06:30
(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Halbfinal-Kracher, Teil 2: Nach dem epischen 5:4-Sieg im Hinspiel ist Paris SG am Mittwoch (21 Uhr, live Canal +) im Retourmatch der Champions League in München zu Gast. Die Hausherren wollen mit allen Mitteln den Spieß umdrehen. Die „Krone“ sprach mit Bayern-Legende Klaus Augenthaler über den zweiten Teil des Giganten-Duells.  

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Mit den Bayern erlebte Klaus Augenthaler viele Europacup-Krimis, im mittwöchigen Rückspiel der Bayern gegen Paris SG ist die Legende live im Stadion. Der 68-Jährige sprach mit der „Krone“ über...

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