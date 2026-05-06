„Auf diesen Hit freut sich die ganze Fußball-Welt“

Halbfinal-Kracher, Teil 2: Nach dem epischen 5:4-Sieg im Hinspiel ist Paris SG am Mittwoch (21 Uhr, live Canal +) im Retourmatch der Champions League in München zu Gast. Die Hausherren wollen mit allen Mitteln den Spieß umdrehen. Die „Krone“ sprach mit Bayern-Legende Klaus Augenthaler über den zweiten Teil des Giganten-Duells.