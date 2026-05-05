Flachgauerin fiel auf falschen Top-Sportler herein

Eine 54-jährige Flachgauerin in Salzburg wurde im Internet Opfer eines Betrugs. Die Frau wollte einem heimischen Sporthelden gratulieren, fiel jedoch auf ein Fake-Profil und falsche Avancen herein.
Die Frau hatte im Februar über eine Social-Media-Plattform Kontakt mit einem vermeintlichen Sportler aufgenommen. Dort hatte sie ihm zu seinen herausragenden Leistungen bei Olympia gratuliert. Was sie nicht wusste: sie war auf ein Fake-Profil hereingefallen.
Über das Fake-Profil wurde die Flachgauerin umgarnt. Es kam zu längeren Chatverläufen und in der Folge wurde das spätere Opfer verleitet, Urkunden und Schmuck zu kaufen. Um dieses Paket aus England auslösen zu können, überwies die Frau im Zeitraum von März bis Mai mehr als 100.000 Euro in sieben Tranchen auf deutsche Konten, heißt es im Polizeibericht.
Die Ermittlungen in der Sache laufen. Einige heimische Topsportler warnen bereits vor dieser Betrugsmasche mit falschen Profilen im Internet.
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