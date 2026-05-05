Flachgauerin fiel auf falschen Top-Sportler herein

Über das Fake-Profil wurde die Flachgauerin umgarnt. Es kam zu längeren Chatverläufen und in der Folge wurde das spätere Opfer verleitet, Urkunden und Schmuck zu kaufen. Um dieses Paket aus England auslösen zu können, überwies die Frau im Zeitraum von März bis Mai mehr als 100.000 Euro in sieben Tranchen auf deutsche Konten, heißt es im Polizeibericht.