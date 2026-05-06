Gala-Schütze schweigt weiter zu den Vorwürfen

Die weiteren Anklagepunkte sind das versuchte Attentat auf Trump, der Transport von Schusswaffen und Munition mit dem Ziel, eine Straftat zu begehen, sowie das Benutzen, Tragen, Zeigen und Abfeuern einer Schusswaffe. Laut der Justiz hat sich Allen (31) bisher nicht zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. Eine Gerichtsanhörung ist für den kommenden Montag, 11. Mai, angesetzt.