Bürger wehrten sich: Postleitzahl-Änderung auf Eis

Die kleine Kastralgemeinde Imbach (Niederösterreich) wird seit Ewigkeiten unter der Postleitzahl 3500 geführt - genau wie die Stadt Krems. Das sollte sich ändern. Aber es gab eine Unterschriftenliste, mit der sich Bürger gegen eine Änderung zur Wehr setzten...
Wer auf der Navigation „Pointgasse“ und die Postleitzahl 3500 eingibt, bekommt schnell zwei Orte vorgeschlagen: Krems und Imbach (Gemeinde Senftenberg). Seit den 1970er-Jahren haben die beiden Kommunen dieselbe Postleitzahl – und es gibt vier Straßen, die den gleichen Namen tragen. Da Rettungseinsätze heute oft überregional organisiert werden, gibt es seit Kurzem Sorgen wegen Fehlleitungen. Denn von Krems nach Imbach dauert es mit dem Auto im schnellsten Fall noch einmal zehn Minuten. Bei medizinischen Notfällen wertvolle Zeit, die verloren geht.
Aus 3500 wird 3541
Bürgermeister Markus Klamminger wollte nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss die Postleitzahl ändern. Die gesamte Marktgemeinde solle dabei die einheitliche Postleitzahl 3541 bekommen. In Imbach selbst regt sich aber bereits ein Widerstand. Viele Imbacher wollen die Nummer 3500 behalten, zumal der bürokratische Aufwand bei der Postleitzahl-Änderung auch enorm ist. Ob ORF-Beitrag oder Stromanbieter – überall müsste die Adresse geändert werden.
Wenn mir über 250 Personen undemokratisches Verhalten vorwerfen, dann muss man natürlich etwas machen.
Markus Klamminger, Bürgermeister Senftenberg
Bild: Gemeinde Senftenberg, zVf
Die baldige Änderung ist somit vorerst auf Eis gelegt worden. „Wir werden demnächst wohl eine Meinungsumfrage durchführen“, sagt Klamminger. Um die 250 Bürger hatten unterschrieben, dass es sich dabei um „undemokratisches Vorhaben handelt“. Die Freiwillige Feuerwehr in Imbach meint: „Es gibt bei Einsätzen keine Verwechslungsgefahr, zumindest nicht, wenn es brennt.“
Auch Krems will Änderung
Seitens der „Verwechslungsortschaft“ Krems befürwortete auch Bürgermeister Peter Molnar eine andere Postleitzahl für den Nebenort. „Vor allem für den Ernstfall, damit Einsatzorganisationen eindeutig am richtigen Ort landen – aber auch die Postzustellung wird so verlässlicher.“ Nicht selten stehe ein Paket-Lkw plötzlich in einer kleinen Gasse in Imbach, obwohl er nach Krems wollte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.