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Bürger wehrten sich: Postleitzahl-Änderung auf Eis

Niederösterreich
06.05.2026 06:30
In der Gemeinde Imbach, die nur 500 Bewohner zählt, unterschrieben bisher mehr als 200 Menschen ...
In der Gemeinde Imbach, die nur 500 Bewohner zählt, unterschrieben bisher mehr als 200 Menschen gegen eine Postleitzahl-Änderung.(Bild: Google Maps)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Die kleine Kastralgemeinde Imbach (Niederösterreich) wird seit Ewigkeiten unter der Postleitzahl 3500 geführt - genau wie die Stadt Krems. Das sollte sich ändern. Aber es gab eine Unterschriftenliste, mit der sich Bürger gegen eine Änderung zur Wehr setzten... 

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Wer auf der Navigation „Pointgasse“ und die Postleitzahl 3500 eingibt, bekommt schnell zwei Orte vorgeschlagen: Krems und Imbach (Gemeinde Senftenberg). Seit den 1970er-Jahren haben die beiden Kommunen dieselbe Postleitzahl – und es gibt vier Straßen, die den gleichen Namen tragen. Da Rettungseinsätze heute oft überregional organisiert werden, gibt es seit Kurzem Sorgen wegen Fehlleitungen. Denn von Krems nach Imbach dauert es mit dem Auto im schnellsten Fall noch einmal zehn Minuten. Bei medizinischen Notfällen wertvolle Zeit, die verloren geht.

Aus 3500 wird 3541
Bürgermeister Markus Klamminger wollte nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss die Postleitzahl ändern. Die gesamte Marktgemeinde solle dabei die einheitliche Postleitzahl 3541 bekommen. In Imbach selbst regt sich aber bereits ein Widerstand. Viele Imbacher wollen die Nummer 3500 behalten, zumal der bürokratische Aufwand bei der Postleitzahl-Änderung auch enorm ist. Ob ORF-Beitrag oder Stromanbieter – überall müsste die Adresse geändert werden. 

Zitat Icon

Wenn mir über 250 Personen undemokratisches Verhalten vorwerfen, dann muss man natürlich etwas machen. 

Markus Klamminger, Bürgermeister Senftenberg

Bild: Gemeinde Senftenberg, zVf

Die baldige Änderung ist somit vorerst auf Eis gelegt worden. „Wir werden demnächst wohl eine Meinungsumfrage durchführen“, sagt Klamminger. Um die 250 Bürger hatten unterschrieben, dass es sich dabei um „undemokratisches Vorhaben handelt“. Die Freiwillige Feuerwehr in Imbach meint: „Es gibt bei Einsätzen keine Verwechslungsgefahr, zumindest nicht, wenn es brennt.“

Auch Krems will Änderung
Seitens der „Verwechslungsortschaft“ Krems befürwortete auch Bürgermeister Peter Molnar eine andere Postleitzahl für den Nebenort. „Vor allem für den Ernstfall, damit Einsatzorganisationen eindeutig am richtigen Ort landen – aber auch die Postzustellung wird so verlässlicher.“ Nicht selten stehe ein Paket-Lkw plötzlich in einer kleinen Gasse in Imbach, obwohl er nach Krems wollte.

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