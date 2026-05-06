Bürger wehrten sich: Postleitzahl-Änderung auf Eis

Wer auf der Navigation „Pointgasse“ und die Postleitzahl 3500 eingibt, bekommt schnell zwei Orte vorgeschlagen: Krems und Imbach (Gemeinde Senftenberg). Seit den 1970er-Jahren haben die beiden Kommunen dieselbe Postleitzahl – und es gibt vier Straßen, die den gleichen Namen tragen. Da Rettungseinsätze heute oft überregional organisiert werden, gibt es seit Kurzem Sorgen wegen Fehlleitungen. Denn von Krems nach Imbach dauert es mit dem Auto im schnellsten Fall noch einmal zehn Minuten. Bei medizinischen Notfällen wertvolle Zeit, die verloren geht.