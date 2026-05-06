Waldbrand, weil Kinder mit Feuerzeug spielten

Am 18. April nach 13 Uhr loderten Flammen in einem Waldstück im Bereich des Lahntalwegs in der Landeshauptstadt. Das Feuer breitete sich rasch auf eine Fläche von 100 Quadratmetern aus. Dank des schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie der Feuerwehr Hötting konnte der Brand bald unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Auch ein Polizeihubschrauber stand bei den Löscharbeiten im Einsatz.