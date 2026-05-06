Waldbrand, weil Kinder mit Feuerzeug spielten

Die Ursache für ein Feuer beim Galgenbichl in Innsbruck im April ist nun geklärt. Zwei unter 14-Jährige lösten dort einen Waldbrand aus, der zum Glück relativ schnell gelöscht werden konnte.
Am 18. April nach 13 Uhr loderten Flammen in einem Waldstück im Bereich des Lahntalwegs in der Landeshauptstadt. Das Feuer breitete sich rasch auf eine Fläche von 100 Quadratmetern aus. Dank des schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie der Feuerwehr Hötting konnte der Brand bald unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Auch ein Polizeihubschrauber stand bei den Löscharbeiten im Einsatz.
Unmündige Minderjährige
Wie die Ermittlungen der Polizei nun ergaben, waren zwei unmündige Minderjährige für den Waldrand verantwortlich. Die unter 14-Jährigen spielten in dem Bereich mit einem Feuerzeug und lösten dabei den Brand aus. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.
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