Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Duo gestand jetzt

Waldbrand, weil Kinder mit Feuerzeug spielten

Tirol
06.05.2026 20:43
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Die Ursache für ein Feuer beim Galgenbichl in Innsbruck im April ist nun geklärt. Zwei unter 14-Jährige lösten dort einen Waldbrand aus, der zum Glück relativ schnell gelöscht werden konnte.

0 Kommentare

Am 18. April nach 13 Uhr loderten Flammen in einem Waldstück im Bereich des Lahntalwegs in der Landeshauptstadt. Das Feuer breitete sich rasch auf eine Fläche von 100 Quadratmetern aus. Dank des schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie der Feuerwehr Hötting konnte der Brand bald unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Auch ein Polizeihubschrauber stand bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Lesen Sie auch:
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
05.05.2026
Einsätze in Tirol
Trockenheit: Zwei Waldbrände binnen nur 15 Minuten
06.05.2026

Unmündige Minderjährige
Wie die Ermittlungen der Polizei nun ergaben, waren zwei unmündige Minderjährige für den Waldrand verantwortlich. Die unter 14-Jährigen spielten in dem Bereich mit einem Feuerzeug und lösten dabei den Brand aus. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
06.05.2026 20:43
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Innsbruck
WaldbrandKinder
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
167.538 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
125.177 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.573 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
723 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
722 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
720 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf