Salzburger hat die Hoffnung auf den großen Wurf

Ducks-Spieler Dominik Freundlinger geht im Herbst mit zwei Kollegen in die USA. Dort will sich der SSM-Schüler für ein College empfehlen. Die Chancen sind da.
Mit Österreich wurde Dominik Freundlinger im Herbst sensationell U19-Europameister. Ein Jahr nach diesem Coup will der Footballer der Salzburg Ducks den nächsten Schritt gehen: in ein College in den USA wechseln. Dort hätte der SSM-Schüler, der in diesem Schuljahr maturiert, ganz andere Möglichkeiten, seine Karriere in Schwung zu bringen. Am 18. August fliegt er dafür mit Felix Troger und Moritz Renoth in die Nähe von Boston in den US-Bundesstaat Massachusetts zu einer sogenannten „Prep School“. Dort kann man online College-Kurse absolvieren, hat nebenbei Training und am Wochenende ein Spiel. Bis 2. November will sich Freundlinger in gesamt zehn Spielen, bei denen einige Scouts anwesend sein werden, beweisen. „Danach hoffe ich auf ein volles Stipendium an einem College“, erklärt der Salzburger der „Krone“.
Der Traum wäre, danach auf ein Division I College zu kommen – die höchste Liga. „Von jedem Jahrgang schaffen es im Schnitt fünf von 50 Teilnehmern“, weiß Freundlinger um seine Möglichkeiten. Ansonsten würde er sich auch über ein Division II College freuen. In beiden Fällen würde er ein Stipendium erhalten.
So oder so endet sein Abenteuer in Amerika am 2. November, weil da das Touristen-Visum ausläuft. „Danach spiele ich noch eine Saison in Salzburg und dann geht es hoffentlich auf ein College“, erklärt der Ducks-Spieler.
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