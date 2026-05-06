Salzburger hat die Hoffnung auf den großen Wurf

Mit Österreich wurde Dominik Freundlinger im Herbst sensationell U19-Europameister. Ein Jahr nach diesem Coup will der Footballer der Salzburg Ducks den nächsten Schritt gehen: in ein College in den USA wechseln. Dort hätte der SSM-Schüler, der in diesem Schuljahr maturiert, ganz andere Möglichkeiten, seine Karriere in Schwung zu bringen. Am 18. August fliegt er dafür mit Felix Troger und Moritz Renoth in die Nähe von Boston in den US-Bundesstaat Massachusetts zu einer sogenannten „Prep School“. Dort kann man online College-Kurse absolvieren, hat nebenbei Training und am Wochenende ein Spiel. Bis 2. November will sich Freundlinger in gesamt zehn Spielen, bei denen einige Scouts anwesend sein werden, beweisen. „Danach hoffe ich auf ein volles Stipendium an einem College“, erklärt der Salzburger der „Krone“.