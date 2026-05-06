Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chance für College

Salzburger hat die Hoffnung auf den großen Wurf

Salzburg: Sport-Nachrichten
06.05.2026 21:00
Dominik Freundlinger will den Sprung auf ein College schaffen.
Dominik Freundlinger will den Sprung auf ein College schaffen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Ducks-Spieler Dominik Freundlinger geht im Herbst mit zwei Kollegen in die USA. Dort will sich der SSM-Schüler für ein College empfehlen. Die Chancen sind da.

0 Kommentare

Mit Österreich wurde Dominik Freundlinger im Herbst sensationell U19-Europameister. Ein Jahr nach diesem Coup will der Footballer der Salzburg Ducks den nächsten Schritt gehen: in ein College in den USA wechseln. Dort hätte der SSM-Schüler, der in diesem Schuljahr maturiert, ganz andere Möglichkeiten, seine Karriere in Schwung zu bringen. Am 18. August fliegt er dafür mit Felix Troger und Moritz Renoth in die Nähe von Boston in den US-Bundesstaat Massachusetts zu einer sogenannten „Prep School“. Dort kann man online College-Kurse absolvieren, hat nebenbei Training und am Wochenende ein Spiel. Bis 2. November will sich Freundlinger in gesamt zehn Spielen, bei denen einige Scouts anwesend sein werden, beweisen. „Danach hoffe ich auf ein volles Stipendium an einem College“, erklärt der Salzburger der „Krone“.

Der Traum wäre, danach auf ein Division I College zu kommen – die höchste Liga. „Von jedem Jahrgang schaffen es im Schnitt fünf von 50 Teilnehmern“, weiß Freundlinger um seine Möglichkeiten. Ansonsten würde er sich auch über ein Division II College freuen. In beiden Fällen würde er ein Stipendium erhalten.

Lesen Sie auch:
Das Altstadtkriterium begeisterte in den vergangenen Jahren viele Zuschauer. 
Vieles ist neu!
Große Änderungen bei Rad-Spektakel in Salzburg
05.05.2026
Eisbär sagt „Hejdå!“
„Wir haben uns in Zell ein Leben aufgebaut“
05.05.2026

So oder so endet sein Abenteuer in Amerika am 2. November, weil da das Touristen-Visum ausläuft. „Danach spiele ich noch eine Saison in Salzburg und dann geht es hoffentlich auf ein College“, erklärt der Ducks-Spieler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
06.05.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
167.538 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
125.177 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.573 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
723 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
722 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
720 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Chance für College
Salzburger hat die Hoffnung auf den großen Wurf
Krone Plus Logo
Reiter: „Wir bleiben!“
Kampfansage in Causa um Bischofshofens Sportplatz
Rechtsstreit droht
Landet Fußball-Causa in Bischofshofen vor Gericht?
Für Trainingslager
Deutscher Bundesligist kommt nach Saalfelden
Kommt Traillaufen?
Olympia-Hoffnung lebt für neue Sportart weiter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf