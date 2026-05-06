FC Bayern gegen Paris Saint-Germain ab 21 Uhr LIVE

Temporeiches Duell erwartet

Erwartet wird wieder ein mitreißendes, intensives, temporeiches Duell zweier Topteams, deren DNA auf einem bedingungslosen Offensivstil basiert. Kompany und Luis Enrique werden kaum zurückweichen und ihre Philosophie verraten. „Wer sollte einen Schritt zurück machen?“, fragte Kompany. „Wir nützen die Mittel, die wir haben. Mehr ist es nicht. Das Einzige ist, dass dieser Fußball die Überzeugung ist, dass er zur Mannschaft passt und dass wir so gewinnen. Ich möchte gerne zu null spielen. Aber was nicht passieren darf, ist, dass wir etwas verlieren, was uns stark macht.“