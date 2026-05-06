„Skandal!“ Deutsche schimpfen nach Bayerns Aus

Laimer: „Das ist schon komisch“

Nach dem Spiel wurde Laimer im DAZN-Interview auf die Szene angesprochen und gefragt, ob er den Ball mit der Hand berührt hatte. „Im Spiel selbst spürt man das nicht. Ich dachte, ich hätte den Ball mit dem Bauch gespielt, Mendes dann mit der Hand. Der Schiedsrichter pfeift fünf Sekunden später mein Handspiel. Das ist schon komisch“, so der Bayern-Legionär.