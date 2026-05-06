Not-OP! Sorge um Musikikone Bonnie Tyler (74)

Tagelange Schmerzen

Demnach sei bei der aus Wales stammenden Sängerin, die seit mehreren Jahren an der Algarve lebe, nach tagelangen Schmerzen eine Darmperforation diagnostiziert worden. Nach dem Eingriff sei die Sängerin in die Überwachungsstation des Krankenhauses gekommen. Ihr Zustand sei stabil, erfordere jedoch eine kontinuierliche medizinische Überwachung.