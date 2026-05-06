„Wir husten ständig, das Atmen fällt schwer“

„Alle waren sehr verängstigt“

Dort seien ihr zwei junge Frauen begegnet, die gemeinsam mit einer Jugendlichen irgendwohin hetzten. Am Himmel: wieder ein Summen. „Zusammen rannten wir zum Geschäft im Kellergeschoß. Kein richtiges Versteck, aber es gab keine Wahl. Alle waren sehr verängstigt“, berichtet die Augenzeugin. „Ich kann nicht atmen“, habe sich die Jugendliche beklagt. „Atme tief ein, habe keine Angst“, habe ihr die Journalistin erklärt. „Und wenn sie uns treffen?“, soll die Jugendliche gefragt haben. „Sie treffen uns nicht“, so die „Meduza“-Redakteurin.