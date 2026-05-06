ÖTTV-Männer unterliegen dem Favorit Südkorea 0:3

„Ernste und inakzeptable Situation“

Der Vorfall soll sich bereits am vergangenen Samstag ereignet haben, als Taiwans Spielerinnen die Arena betreten wollten und dabei wie üblich einem Sicherheitscheck unterzogen wurden. Cheftrainerin Cheng Chia-chi schrieb auf X von einer „äußerst ernsten und inakzeptablen Situation“. Es habe sogar „Anzeichen für mögliche sexuelle Belästigung“ gegeben. Die betroffene Spielerin kam bei dieser WM nicht mehr zum Einsatz, ihr Team schied im Achtelfinale aus.