Chefermittler verteidigt Handy-Weitergabe an Witwe

Der Ermittler hatte gemeinsam mit einem Kollegen am Tag der Auffindung der Leiche Pilnaceks unter anderem dessen Handy und Autoschlüssel sowie weitere Gegenstände abgeholt, was mittlerweile eingestellte Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs zur Folge hatte. Vor dem U-Ausschuss verteidigte der Beamte das Vorgehen, da diese aus kriminalpolizeilicher Sicht keine Beweismittel gewesen seien. Ein Suizid Pilnaceks stand für ihn nämlich „außer Zweifel“. Wasserleichen gehörten „zum täglichen Geschäft“ des Landeskriminalamts Niederösterreich.

„Sie haben gefragt, was damit geschehen soll“

Ebenso wehrte sich der Chefermittler in seinem Eingangsstatement gegen „konstruierte Vorwürfe“. So habe man von den mit Pilnacek damals im selben Haus wohnenden Frauen weder Gegenstände gefordert, noch sichergestellt. Vielmehr hätten die Mitbewohnerinnen „eigeninitiativ“ gefragt, was mit den Gegenständen geschehen soll und die Beamten ersucht, die Objekte an Pilnaceks Witwe, Caroline List, zu übergeben. Dies habe man dann auch so veranlasst.