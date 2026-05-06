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Bad Vöslau und BT Füchse stehen im HLA-Halbfinale

Handball
06.05.2026 21:53
Bad Vöslau ist am Mittwoch ins Halbfinale der HLA eingezogen.
Bad Vöslau ist am Mittwoch ins Halbfinale der HLA eingezogen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Grunddurchgangssieger Bad Vöslau und die BT Füchse sind am Mittwoch ins Halbfinale der Handball-Liga Austria (HLA) eingezogen. 

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Bad Vöslau setzte sich in einer knappen Partie bei HSG Bärnbach/Köflach mit 28:26 (17:14) durch und entschied die „best of three“-Viertelfinalserie genauso mit 2:0 für sich wie die BT Füchse nach einem spannenden 28:27 (13:13) gegen HC Linz. UHK Krems glich beim 35:23 (15:11) gegen den SC Ferlach mit einer starken zweiten Spielhälfte auf 1:1 aus.

Das Entscheidungsspiel findet am Samstag (18.30 Uhr) in Ferlach statt. Zur gleichen Zeit spielen der HC Hard und die Fivers Margareten im Ländle ebenfalls in einem dritten Duell um den Halbfinal-Einzug.

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