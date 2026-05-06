Bad Vöslau und BT Füchse stehen im HLA-Halbfinale

Bad Vöslau setzte sich in einer knappen Partie bei HSG Bärnbach/Köflach mit 28:26 (17:14) durch und entschied die „best of three“-Viertelfinalserie genauso mit 2:0 für sich wie die BT Füchse nach einem spannenden 28:27 (13:13) gegen HC Linz. UHK Krems glich beim 35:23 (15:11) gegen den SC Ferlach mit einer starken zweiten Spielhälfte auf 1:1 aus.