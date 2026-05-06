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Hand-Aufreger: Warum Bayern keinen Elfer bekam

Champions League
06.05.2026 21:42
Die Bayern-Spieler konnten ihren Augen nicht glauben.
Die Bayern-Spieler konnten ihren Augen nicht glauben.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Glück für Paris Saint-Germain! Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayern München bekam Joao Neves ganz klar den Ball im Strafraum an die Hand – trotzdem gab es keinen Elfmeter für die Münchner. Das hatte nämlich einen bestimmten Grund ...

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„Wenn der Ball vom eigenen Mitspieler kommt, zählt es nicht als Handspiel“, erklärt der britische „BBC“. Als der PSG-Kicker Vitinha den Ball klärte und den Teamkollegen von hinten am Arm traf, trat also diese Regel in Kraft.

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Unbekannte Regel
Dass diese Regel recht unbekannt ist, konnte man vor allem an der Reaktion der Münchner sehen, diese forderten nämlich – verständlicherweise – einen Elfmeterpfiff, der jedoch nicht mehr kam. Da wurden wohl beim ein oder anderen auch Erinnerungen aus dem Hinspiel wach, als die Pariser ebenfalls einen strittigen Hand-Elfmeter zugesprochen bekamen.

„Eine Elfmeter-Entscheidung wäe nicht im Sinne des Fußballs, der Ball geht ja Weg vom Tor“, analysierte Christopher Trimmel in der Halbzeit auf Canal+. Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sah keine Fehlentscheidung. „Der Schiri hat keine groben Fehler gemacht, es ist nicht einfach, so ein Spiel zu leiten.“

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