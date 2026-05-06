Hand-Aufreger: Warum Bayern keinen Elfer bekam

Unbekannte Regel

Dass diese Regel recht unbekannt ist, konnte man vor allem an der Reaktion der Münchner sehen, diese forderten nämlich – verständlicherweise – einen Elfmeterpfiff, der jedoch nicht mehr kam. Da wurden wohl beim ein oder anderen auch Erinnerungen aus dem Hinspiel wach, als die Pariser ebenfalls einen strittigen Hand-Elfmeter zugesprochen bekamen.