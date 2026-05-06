Wow! Siebenfach-Jackpot gleich viermal geknackt

Der achte Siebenfachjackpot in der 40-jährigen Lotto-Geschichte ist am Mittwoch geknackt worden. Und das gleich von vier Spielteilnehmern.
Die Gewinner erhalten für ihren Sechser jeweils exakt 2.113.437,40 Millionen Euro. Die neuen Millionäre kommen zweimal aus Tirol, einmal aus Niederösterreich und einmal war es ein win2day-User.
Während die „sechs Richtigen“ 1, 7, 12, 13, 14 und 42 in Niederösterreich und einmal in Tirol per Quicktipp erzielt wurden, gelang der zweite Tiroler Sechser per Normalschein und jener über win2day mit einem Systemschein.
6,5 Millionen Tipps abgegeben
Insgesamt wurden für die Ziehung mehr als 6,5 Millionen Tipps abgegeben. Damit haben sich die Erwartungen der Österreichischen Lotterien erfüllt, und die Gewinnsumme erreichte die erwarteten rund 8,5 Millionen Euro.
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