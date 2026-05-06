Wow! Siebenfach-Jackpot gleich viermal geknackt

Während die „sechs Richtigen“ 1, 7, 12, 13, 14 und 42 in Niederösterreich und einmal in Tirol per Quicktipp erzielt wurden, gelang der zweite Tiroler Sechser per Normalschein und jener über win2day mit einem Systemschein.

6,5 Millionen Tipps abgegeben

Insgesamt wurden für die Ziehung mehr als 6,5 Millionen Tipps abgegeben. Damit haben sich die Erwartungen der Österreichischen Lotterien erfüllt, und die Gewinnsumme erreichte die erwarteten rund 8,5 Millionen Euro.