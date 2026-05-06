Red Bull Salzburg-Duo ist plötzlich wieder in Mode

Onisiwo zeigte gegen Sturm auf

„Wir haben zuletzt taktisch offensiver aufgestellt, so ist er zum Handkuss gekommen. Er hat aber super trainiert, daher überrascht es mich nicht, dass er so performt.“ Beim LASK dürfte der Mittelfeldabräumer daher beste Chancen haben, sich erneut in der Startelf wiederzufinden.