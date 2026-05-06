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Unter Coach Beichler

Red Bull Salzburg-Duo ist plötzlich wieder in Mode

Sport
06.05.2026 22:30
Trainer Daniel Beichler (re.) mit Karim Onisiwo.
Trainer Daniel Beichler (re.) mit Karim Onisiwo.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Philip Kirchtag
Von Christoph Nister und Philip Kirchtag

Mittelfeldwühler Soumaila Diabate und Stürmer Karim Onisiwo waren zuletzt kaum noch gefragt beim FC Red Bull Salzburg– das Blatt hat sich zuletzt aber gewendet. Indes berichtet ein Transferexperte, dass ein potenzieller 20-Millionen-Euro-Deal des Vizemeisters bereits durch sein soll.

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Mit strahlenden Augen und dem Papa im Gepäck stand ein kleiner Fan gestern in Taxham und wartete auf seinen Lieblingsspieler Yorbe Vertessen. Dabei war der gestern wie Maurits Kjaergaard aufgrund der Belastungssteuerung nicht auf dem Trainingsplatz.

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Diabate hat „ein brutales Spiel gemacht“
Daniel Beichler bekam davon Wind und holte den Belgier aus dem Funktionsgebäude, damit dieser seinen Edelfan glücklich machen konnte. Nicht dabei war auch weiterhin Mads Bidstrup, hinter dessen Einsatz am Sonntag beim LASK ein dickes Fragezeichen steht.

Ein dickes Ausrufezeichen setzte indes Soumaila Diabate. Beim 1:1 gegen Sturm Graz durfte der Malier erstmals seit Mitte März wieder von Beginn an ran und wusste sofort zu überzeugen – dafür gab es die „Krone“-Note 5 („sehr stark“)! „Soum hat ein brutales Spiel gemacht“, lobte ihn Trainer Daniel Beichler, der zuletzt viele Gespräche mit dem 21-Jährigen führte.

Onisiwo zeigte gegen Sturm auf
„Wir haben zuletzt taktisch offensiver aufgestellt, so ist er zum Handkuss gekommen. Er hat aber super trainiert, daher überrascht es mich nicht, dass er so performt.“ Beim LASK dürfte der Mittelfeldabräumer daher beste Chancen haben, sich erneut in der Startelf wiederzufinden.

Bei Karim Onisiwo war der letzte Startelfeinsatz sogar mehr als ein halbes Jahr her. Gegen die Steirer zeigte der Routinier eine starke erste Hälfte. „Er hat brutal gut gearbeitet“, ist Beichler vom 34-Jährigen angetan. „Riesen Kompliment, er hat das richtig gut gemacht“, fügte er an.

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Ein Fixpunkt unter Beichler ist Jannik Schuster. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wechselt der 19-Jährige für bis zu 20 Millionen Euro (17 davon fix) zu Brentford. Vielleicht hat Sportboss Marcus Mann am Mittwoch deshalb während des Trainings ständig telefoniert.

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