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Völlig verwandelt

Oha! Ist das wirklich Billie Eilish?

Society International
06.08.2026 17:00
Kaum wiederzuerkennen! Billie Eilish stand in Toronto für ihre erste Kino-Hauptrolle vor der ...
Kaum wiederzuerkennen! Billie Eilish stand in Toronto für ihre erste Kino-Hauptrolle vor der Kamera – im eleganten blauen Kleid spielte sie die Romanfigur Esther Greenwood.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Mit dieser Verwandlung hätte wohl kaum jemand gerechnet! Grammy- und Oscar-Gewinnerin Billie Eilish (24) steht erstmals für eine Kino-Hauptrolle vor der Kamera – und auf den ersten Bildern vom Set ist die Pop-Ikone kaum wiederzuerkennen.

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Die Sängerin dreht derzeit in Toronto den Film „The Bell Jar“, die Neuverfilmung des Kultromans „Die Glasglocke“ von Sylvia Plath. Billie spielt die Hauptfigur Esther Greenwood, eine junge Frau, die zwischen Karriere, Selbstfindung und psychischen Krisen ihren Platz im Leben sucht.

Billie sieht plötzlich aus wie aus den 50ern
Von den grünen Haaren und Oversize-Looks fehlt jede Spur. Stattdessen trägt Eilish kastanienbraunes Haar im Retro-Stil, knallroten Lippenstift, Perlenohrringe und ein Outfit wie direkt aus den 1950er-Jahren: roter Strickpulli, karierter Faltenrock, passende Pumps und Handtasche.

Die Sängerin dreht in Toronto ihre erste Kino-Hauptrolle und spielt ausgerechnet eine junge Frau ...
Die Sängerin dreht in Toronto ihre erste Kino-Hauptrolle und spielt ausgerechnet eine junge Frau der 1950er-Jahre.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Auf weiteren Set-Fotos schlendert sie durch eine aufwendig nachgebaute New Yorker Straße, die das Amerika der Nachkriegszeit zum Leben erweckt. In einer anderen Szene wird die Sängerin klatschnass vom Regen – alles für ihre erste große Filmrolle.

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Erste Hauptrolle auf der Leinwand
Für Billie ist „Die Glasglocke“ die erste Hauptrolle in einem Spielfilm. Zwar sammelte sie bereits 2023 mit einem Gastauftritt in der Serie „Swarm“ erste Schauspiel-Erfahrungen, doch nun wagt sie den Sprung ins Kino.

Regie führt Oscar-Preisträgerin Sarah Polley, die für „Women Talking“ mit dem Oscar für das beste adaptierte Drehbuch ausgezeichnet wurde. Neben Billie stehen unter anderem Carey Mulligan als Esthers Mutter sowie Connor Storrie vor der Kamera.

Eilish ist bekannt für ihre Oversize-Looks. Ihr Verwandlung ist deshalb umso erstaunlicher.
Eilish ist bekannt für ihre Oversize-Looks. Ihr Verwandlung ist deshalb umso erstaunlicher.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

 Zwei Oscars – jetzt greift Billie als Schauspielerin an
Musikalisch hat Billie Eilish längst alles erreicht: Gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas gewann sie zwei Oscars für die Filmsongs „No Time to Die“ und „What Was I Made For?“ aus „Barbie“. Jetzt will sie auch Hollywood als Schauspielerin erobern.

Die Dreharbeiten laufen noch bis zum Ende des Sommers in Toronto. Einen offiziellen Kinostart gibt es bislang nicht.

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