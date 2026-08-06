Oha! Ist das wirklich Billie Eilish?

Zwei Oscars – jetzt greift Billie als Schauspielerin an

Musikalisch hat Billie Eilish längst alles erreicht: Gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas gewann sie zwei Oscars für die Filmsongs „No Time to Die“ und „What Was I Made For?“ aus „Barbie“. Jetzt will sie auch Hollywood als Schauspielerin erobern.