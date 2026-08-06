Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brenzlige Situation

Trumps Heli beinahe mit Passagierjet kollidiert

Ausland
06.08.2026 16:28
Die Marine One mit Präsident Donald Trump an Bord während der Landung im Trump National Golf ...
Die Marine One mit Präsident Donald Trump an Bord während der Landung im Trump National Golf Club in Kalifornien(Bild: AFP/CHIP SOMODEVILLA)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Beinahe ist es zu einer Katastrophe mit dem US-Präsidentenhubschrauber gekommen. Die Marine One – mit Donald Trump an Bord – kam am Dienstag beim Start in Washington D.C. einem Passagierflugzeug der Airline Envoy Air kurzzeitig zu nahe. Offenbar herrschten Kommunikationsprobleme zwischen den Marine-One-Piloten und der Flugraumüberwachung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zwar bestand laut Behörden keine unmittelbare Gefahr für den Präsidenten, doch der Vorfall wirft brisante Fragen zur Flugsicherheit auf. Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA unterschritten der Hubschrauber und eine startende Regionalmaschine für kurze Zeit den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand.

Besonders heikel: Der zivile Flug hätte nach den seit 2025 geltenden Regeln gar nicht starten dürfen. Diese waren nach dem tödlichen Zusammenstoß eines Militärhubschraubers mit einem Passagierflugzeug eingeführt worden, bei dem 67 Menschen starben. Offenbar wurde der Flugverkehr diesmal jedoch nicht rechtzeitig gestoppt.

Der Präsident und sein Team waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, heißt es seitens der Behörden.
Der Präsident und sein Team waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, heißt es seitens der Behörden.(Bild: AFP/CHIP SOMODEVILLA)

Chaotischer Funkkontakt
Beide Maschinen setzten ihren Flug ohne weitere Zwischenfälle fort und landeten sicher. Dennoch nehmen die Behörden den Vorfall äußerst ernst. Sowohl die FAA als auch die US-Unfalluntersuchungsbehörde haben Ermittlungen aufgenommen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie es trotz verschärfter Sicherheitsvorschriften zu der gefährlichen Annäherung kommen konnte – und ob im sensibelsten Luftraum der USA erneut gravierende Fehler passiert sind.

Lesen Sie auch:
Washington-Crash
War stummgeschaltetes Mikro Ursache für Unglück?
15.02.2025
64 Menschen an Bord
Washington: Flugzeug kollidierte mit Helikopter
30.01.2025

Dem Vernehmen nach meldete die Crew von Marine One mehrmals dem Tower des Reagan Washington National Airport, dass sie nun starten würden. Eine klare Antwort habe es aber nicht gegeben. Dennoch habe der Präsidentenhubschrauber abgehoben, wenig später sahen die Piloten den herannahenden Jet und führten eine Kursänderung durch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
06.08.2026 16:28
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Donald Trump
KatastropheHubschrauber
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf