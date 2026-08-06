Trumps Heli beinahe mit Passagierjet kollidiert

Chaotischer Funkkontakt

Beide Maschinen setzten ihren Flug ohne weitere Zwischenfälle fort und landeten sicher. Dennoch nehmen die Behörden den Vorfall äußerst ernst. Sowohl die FAA als auch die US-Unfalluntersuchungsbehörde haben Ermittlungen aufgenommen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie es trotz verschärfter Sicherheitsvorschriften zu der gefährlichen Annäherung kommen konnte – und ob im sensibelsten Luftraum der USA erneut gravierende Fehler passiert sind.