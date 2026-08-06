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Offensive Verstärkung

Wunschspieler! GAK angelt sich junges ÖFB-Juwel

Fußball National
06.08.2026 16:10
Kommt von der Insel zum GAK: Souleyman Mandey (li.).
Kommt von der Insel zum GAK: Souleyman Mandey (li.).(Bild: GEPA)

Der GAK 1902 verstärkt seine Offensive im Mittelfeld: Der 20-jährige Österreicher Souleyman Mandey wechselt von der U21 des englischen Zweitligavereins West Bromwich Albion zu den Grazern.  „Der Wechsel zum GAK ist für mich der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sofort überzeugt“, so der Neuzugang in einer Aussendung des Klubs.

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Der 1,89 Meter große Mittelfeldspieler genoss seine Ausbildung unter anderem in den Nachwuchsakademien der Rangers in Schottland sowie beim englischen Traditionsklub West Bromwich Albion. In England reifte der Wiener über den akademischen Nachwuchs bis zum Profi heran und feierte in der Championship sein Debüt für den Klub aus Birmingham.

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Souley bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus dem englischen Fußball mit.

 Sportdirektor Andreas Lienhart

Zudem gehört Mandey dem aktuellen U21-Nationalmannschaft-Kader des ÖFB an. Für die U21 von West Brom absolvierte Mandey über 30 Pflichtspiele in der Premier League 2. Durch seine physische Präsenz, Dynamik und vielseitige Einsetzbarkeit im zentralen und offensiven Mittelfeld bringt der 20-Jährige wertvolle Qualitäten in den Kader des GAK ein.

„Wir sehen in ihm enormes Potenzial!“
Andreas Lienhart, Sportdirektor: „Souley bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus dem englischen Fußball mit. Er zeichnet sich durch seine Athletik, Übersicht und Ballstärke im Zentrum aus. Wir sehen in ihm enormes Potenzial und freuen uns sehr, dass er seinen nächsten Entwicklungsschritt beim GAK 1902 geht.“ 

René Ziesler, Präsident: „In den letzten Wochen haben wir unter anderem intensiv an der Verpflichtung von Souleyman gearbeitet. Manchmal braucht es im Fußball einfach etwas Geduld, bis alle Puzzleteile ideal ineinandergreifen – umso schöner ist es, dass dieser Transfer nun geklappt hat. Souley war von Beginn an ein absoluter Wunschkandidat. Dass wir einen aktuellen ÖFB-U21-Teamspieler von unserem Weg überzeugen konnten, macht uns stolz und unterstreicht unseren Anspruch, junge, hoch veranlagte Talente beim GAK gezielt weiterzuentwickeln.“

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