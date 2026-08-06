Wunschspieler! GAK angelt sich junges ÖFB-Juwel

René Ziesler, Präsident: „In den letzten Wochen haben wir unter anderem intensiv an der Verpflichtung von Souleyman gearbeitet. Manchmal braucht es im Fußball einfach etwas Geduld, bis alle Puzzleteile ideal ineinandergreifen – umso schöner ist es, dass dieser Transfer nun geklappt hat. Souley war von Beginn an ein absoluter Wunschkandidat. Dass wir einen aktuellen ÖFB-U21-Teamspieler von unserem Weg überzeugen konnten, macht uns stolz und unterstreicht unseren Anspruch, junge, hoch veranlagte Talente beim GAK gezielt weiterzuentwickeln.“