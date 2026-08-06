Goldpreis legte diese Woche neuen Höhenflug hin

Höhenflug hielt ganze Woche an

Am Mittwoch hatte sich Gold wegen nachlassender Spekulationen auf höhere Zinsen um mehr als vier Prozent verteuert. Damit baute es das Plus der vergangenen Tage und Wochen aus. Seit dem Jahrestief von 3.943 Dollar Ende Juni legte der Goldpreis um knapp 8 Prozent zu. Trotz der Erholung kostet eine Feinunze aber immer noch deutlich weniger als Ende Jänner.