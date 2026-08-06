Goldpreis legte diese Woche neuen Höhenflug hin

Während sich die Ölpreise wenig bewegt haben, hat der Goldpreis diese Woche bereits einen neuen Höhenflug hingelegt – und befindet sich weiter im Aufwärtstrend. In der Nacht auf Donnerstag kostete eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) erstmals seit Mitte Juni mehr als 4300 US-Dollar (3722 Euro).
Das hohe Niveau konnte der Goldpreis zwar dann im Laufe des Handelstags nicht ganz halten, lag aber am Vormittag mit 4260 Dollar immer noch auf dem erhöhten Niveau vom Vorabend.
Höhenflug hielt ganze Woche an
Am Mittwoch hatte sich Gold wegen nachlassender Spekulationen auf höhere Zinsen um mehr als vier Prozent verteuert. Damit baute es das Plus der vergangenen Tage und Wochen aus. Seit dem Jahrestief von 3.943 Dollar Ende Juni legte der Goldpreis um knapp 8 Prozent zu. Trotz der Erholung kostet eine Feinunze aber immer noch deutlich weniger als Ende Jänner.
Damals hatte der Goldpreis nach einer für die Anlageklasse beispiellosen Rally das Rekordhoch von knapp 5600 Dollar erreicht. Ende 2023 hatte eine Feinunze noch etwas mehr als 2000 Dollar gekostet. 2024 und 2025 war der Goldpreis unter anderem wegen der Kriege, der Handelskonflikte, sinkender Zinsen, der hohen Staatsverschuldung und Zentralbankkäufen stark gestiegen.
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