Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch neuer Themenweg

Nationalpark sucht wieder den Almhirten des Jahres

Tirol
06.08.2026 16:00
Almbauern und Hirten sorgen auf Almen dafür, dass für Tiere gesorgt ist und die Kulturlandschaft ...
Almbauern und Hirten sorgen auf Almen dafür, dass für Tiere gesorgt ist und die Kulturlandschaft erhalten bleibt.(Bild: NPHT/Alexander Grimm)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Auch heuer soll die Auszeichnung zum „Almhirten des Jahres“ das Engagement und die Bedeutung der Arbeit auf Hütten ins Rampenlicht rücken. Die Nominierungen noch möglich. Der Nationalpark Hohe Tauern eröffnete zudem auch einen neuen Themenweg.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hirtenfamilien und Almbauern leisten im Nationalpark Hohe Tauern (NPHT) einen großen Anteil an der Erhaltung der vielfältigen Kulturlandschaft. Almen sind nicht nur Erholungsraum, sie prägen das Landschaftsbild der Außenzone und sind beliebte Ziele für Wanderer. Obendrein tragen sie zur Erhaltung der Biodiversität bei. Nicht zuletzt sind sie auch Arbeitsplätze für Hirten oder Almbauern.

(Bild: NPHT/Martin Kurzthaler)

Um das Engagement dieser zu ehren, verleiht man auch heuer wieder den Titel „Almhirte bzw. Almhirtenfamilie des Jahres“. Auf rund 65 Almen im Tiroler Teil des NPHT sind die Hirten täglich im Einsatz. Die Auszeichnung soll die Leistung des Almpersonals ins öffentliche Bewusstsein rücken und Menschen für den Beruf begeistern.

Zitat Icon

Eine Fachjury wird im Spätsommer aus den Einreichungen eine Auswahl treffen und die Auszeichnung vergeben.

Nationalpark Hohe Tauern

Nun können Engagierte nominiert werden. Voraussetzungen sind etwa, dass die Alm im NPHT-Gebiet liegt, ein Hirte mindestens drei Almsommer dort verbracht hat, eine ständige Behirtung gewährleistet ist oder Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität geleistet werden. Zusätzliche Kriterien sind etwa eine besondere Lage der Alm, eine authentische Vermittlung des Almlebens oder die Produktion oder Verarbeitung eigener Almprodukte.

Infos und Fakten

Bewerbungen für den Hirten des Jahres an die Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Tirol, Kirchplatz 2, 9971 Matrei i.O.; oder per Mail an: npht@tirol.gv.at. Einsendeschluss ist der 21. August.

„Eine Fachjury, bestehend aus Vertretern der Grundeigentümer und der Nationalparkverwaltung, wird im Spätsommer aus den Einreichungen eine Auswahl treffen und die Auszeichnung vergeben“, heißt es vom NPHT.

Die Verantwortlichen des Nationalpark Hohe Tauern bei der Eröffnung des Themenweges.
Die Verantwortlichen des Nationalpark Hohe Tauern bei der Eröffnung des Themenweges.(Bild: NPHT/Clemens Rosner)

Neuer Themenweg auf den Spuren der Tauernsäumer
Der NPHT eröffnete auch einen neuen Themenweg über den Felbertauern. Dort verläuft ein uralter transalpiner Handelsweg zwischen Osttirol und Salzburg. Dieser wurde mit Infotafeln ausgestattet. Dazu LR René Zumtobel: „Es handelt sich um einen historisch bedeutsamen Gebirgsübergang, den bereits Römer und Kelten als Handelsweg über die Alpen nutzten.“

Der Pfad führt über das Matreier Tauernhaus, den Weinbichl, die St. Pöltner Hütte zum Hintersee.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
06.08.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
158.897 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
156.058 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
139.451 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1612 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
1477 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1151 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf