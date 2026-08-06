Nationalpark sucht wieder den Almhirten des Jahres

Nun können Engagierte nominiert werden. Voraussetzungen sind etwa, dass die Alm im NPHT-Gebiet liegt, ein Hirte mindestens drei Almsommer dort verbracht hat, eine ständige Behirtung gewährleistet ist oder Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität geleistet werden. Zusätzliche Kriterien sind etwa eine besondere Lage der Alm, eine authentische Vermittlung des Almlebens oder die Produktion oder Verarbeitung eigener Almprodukte.