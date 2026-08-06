Ex-Stürmerstar Forlan neuer Teamchef von Uruguay

Der einstige Torjäger hat in 112 Länderspielen 36 Tore erzielt und ist damit dritterfolgreichster Torschütze von Uruguay. Mit dem Nationalteam hat er 2011 die Copa America, Uruguays letzten großen Titel, gewonnen. Bei der WM 2010 war er mit Uruguay bis ins Halbfinale vorgestoßen und wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. In Europa machte sich Forlan als Stürmer von Manchester United, Atletico Madrid und Inter Mailand einen Namen.