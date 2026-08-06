Wasserknappheit: Sparen Sie schon?

Befürworter eines sparsamen Umgangs betonen, dass Wasser keine unbegrenzt verfügbare Ressource ist und jeder Einzelne einen Beitrag leisten kann. Gerade in Zeiten lang anhaltender Hitze seien bewusster Verbrauch und freiwillige Einschränkungen wichtig, um Engpässe zu vermeiden. Kritiker halten dagegen, dass die Verantwortung nicht allein bei den Haushalten liegen dürfe. Sie fordern vor allem Maßnahmen in Landwirtschaft, Industrie und Infrastruktur, um den Wasserverbrauch langfristig zu senken.