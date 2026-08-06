Jetzt also doch! ORF zeigt das Spiel der Austria

Jetzt also doch! Wenige Stunden vor Anpfiff die gute Nachricht für alle Austria-Fans: Das heutige Drittrunden-Hinspiel in der Conference-League-Qualifikation gegen Beitar Jerusalem in Ploiesti (19.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) wird vom ORF übertragen.
Zuvor war nicht nur bei den violetten Fans, sondern auch bei Austria-Präsident Kurt Gollowitzer der Ärger riesengroß gewesen. „Für unsere Fans tut es mir sehr leid, dass der ORF das Spiel weder live im TV zeigt und nicht einmal Stream anbietet“, meinte Gollowitzer in einem Statement gegenüber der „Krone“. Während bereits feststand, dass die Europacup-Auftritte von Sturm und Rapid (im ORF) sowie Red Bull Salzburg (auf ServusTV) in dieser Woche übertragen werden, mussten die Austria-Anhänger lange bangen.
„Mich erreicht eine Flut an enttäuschenden Nachrichten. Dass hier großer Unmut bei vielen Fans herrscht, ist mehr als verständlich, zumal unsere Fans nicht weniger an Gebühren entrichten müssen als andere“, ärgerte sich der Austria-Boss. Doch kurz darauf die Wende: Der ORF sicherte sich am späten Donnerstagnachmittag doch noch die Rechte, das Spiel wird live in ORF1 zu sehen sein.
„Dass der ORF das Spiel in letzter Minute jetzt doch noch überträgt, freut mich sehr für alle Austrianer zu Hause. Jetzt liegt es nur noch an unseren Jungs am Rasen, ein gutes Spiel abzuliefern. Danke jedenfalls an den ORF, dass eine Übertragung nun doch noch ermöglicht wurde“, atmete Gollowitzer durch.
Dragovic ist zurück
Nun gilt der Fokus dem Sportlichen. Heute soll der Grundstein zum Aufstieg gelegt werden. Erfreulich: Die Austria kann gegen Beitar Jerusalem wieder auf Aleksandar Dragovic setzen, der nach überstandener Gehirnerschütterung einsatzbereit ist. Seine Rückkehr können nun auch die Zuschauer vor dem TV bestaunen ...
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