Jetzt also doch! ORF zeigt das Spiel der Austria

Zuvor war nicht nur bei den violetten Fans, sondern auch bei Austria-Präsident Kurt Gollowitzer der Ärger riesengroß gewesen. „Für unsere Fans tut es mir sehr leid, dass der ORF das Spiel weder live im TV zeigt und nicht einmal Stream anbietet“, meinte Gollowitzer in einem Statement gegenüber der „Krone“. Während bereits feststand, dass die Europacup-Auftritte von Sturm und Rapid (im ORF) sowie Red Bull Salzburg (auf ServusTV) in dieser Woche übertragen werden, mussten die Austria-Anhänger lange bangen.