Rihanna braucht ein Team für ihre drei Kinder

Ohne Nannys geht es nicht! Rapper Asap Rocky (37), der Partner von Sängerin Rihanna (38) hat Einblick in das Leben mit drei kleinen Kindern gegeben. Als Eltern seien sie auf viel Unterstützung angewiesen.
„Es sind unsere Mütter, unsere Kindermädchen – das ist eine große Hilfe“, sagte der Musiker in der „The Jason Lee Show“. „Wir bekommen jede Menge Hilfe. Weißt du, das braucht man einfach.“
Der Rapper war zuvor dafür gelobt worden, dass er und Rihanna trotz vieler Arbeit zugleich Zeit für die gemeinsamen Kinder fänden. Manche Eltern hätten leider keine Unterstützung, sagte Asap Rocky.
„Muss wissen, dass es den Kindern gut geht“
Vor alleinerziehenden Müttern ziehe er den Hut. „Ich weiß als Vater, der für seine Kinder da ist, wie sehr ich mir einfach nur das Beste für meine Kinder wünsche und dass ich für sie da sein möchte. Aber ich bin ein hart arbeitender Mann“, sagte er. „Und wenn ich nicht zu Hause bin, muss ich einfach wissen, dass meine Kinder gut versorgt und geliebt werden.“
Asap Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, ist seit 2020 mit Superstar Rihanna zusammen. Ihre Söhne RZA und Riot wurden 2022 und 2023 geboren. Im September vergangenen Jahres kam Töchterchen Rocki zur Welt.
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