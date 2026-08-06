Diomande zu Real! Rekordtransfer für Leipzig fix

Der Rekordtransfer von RB Leipzig ist perfekt: Yan Diomande verlässt den deutschen Bundesligisten und erhält beim spanischen Spitzenklub Real Madrid einen Vertrag bis Sommer 2033!
Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse für den 19-jährigen Nationalspieler der Elfenbeinküste mindestens 125 Millionen Euro. Damit übertreffen die Sachsen mit einem Transfer erstmals die Marke von 100 Millionen Euro.
Diomande war im Sommer 2025 für rund 20 Millionen Euro vom spanischen Klub CD Leganés nach Leipzig gewechselt und spielte eine starke erste Bundesliga-Saison und eine gute WM. Der Offensivspieler war am Donnerstagvormittag noch im Trainingslager von RB in Saalfelden, ehe er für den Medizincheck per Privatjet nach Madrid geflogen wurde. Am Nachmittag wurde der Transfer zur Mannschaft von Star-Trainer José Mourinho offiziell.
Dembele bisher teuerster Bundesliga-Transfer
Im Ranking der teuersten Bundesliga-Transfers stieß er nun in die Spitzengruppe vor: Bislang war Ousmane Dembélé mit seinem Wechsel von Dortmund zum FC Barcelona im Sommer 2017 der Rekordtransfer. Inklusive Prämien und Boni soll er bis zu 148 Millionen Euro gekostet haben.
Bei RB Leipzig galt Josko Gvardiol mit seinem Wechsel 2023 zu Manchester City (90 Millionen Ablöse) bisher als Königstransfer. Auf der Einkaufsseite war Xavi Simons, den RB von Paris Saint-Germain im Januar 2025 für 50 Millionen Euro verpflichtete, der teuerste Spieler. In jedem Fall ist Diomande der erste afrikanische Spieler, der für einen dreistelligen Millionenbetrag den Verein wechselt.
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