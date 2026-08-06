Diomande zu Real! Rekordtransfer für Leipzig fix

Diomande war im Sommer 2025 für rund 20 Millionen Euro vom spanischen Klub CD Leganés nach Leipzig gewechselt und spielte eine starke erste Bundesliga-Saison und eine gute WM. Der Offensivspieler war am Donnerstagvormittag noch im Trainingslager von RB in Saalfelden, ehe er für den Medizincheck per Privatjet nach Madrid geflogen wurde. Am Nachmittag wurde der Transfer zur Mannschaft von Star-Trainer José Mourinho offiziell.