Lange Gefängnisstrafen nach Folter-Vergewaltigung

„Erstangeklagter machte sich Spaß daraus“

Die Anklägerin sieht als besonders verstörend: „Es entsteht der Eindruck, dass vor allem der Erstangeklagte sich einen Spaß daraus gemacht hat.“ Für den ihm nun bis zu 15 Jahre Gefängnis drohen. Eine Vorstrafe hat der Arbeitslose bereits. „Alles, was in der Anklageschrift steht, stimmt genau so. Das, was hier passiert ist, ist nicht zu entschuldigen“, kündigt Verteidiger Nikolaus Rast zumindest ein umfassendes Geständnis seines 20-jährigen Mandanten an – der die federführende Rolle bei dem stundenlangen Martyrium gespielt hat.