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Nach Lawinen-Drama

Rekord-Alpinist Purja am Broad Peak geborgen

Ausland
06.08.2026 16:55
Porträt von krone.at
Von krone.at

Knapp eine Woche nach dem Lawinenunglück am Broad Peak in Pakistan ist die Leiche des Star-Bergsteigers Nirmal Purja geborgen worden. Insgesamt kamen zehn Bergsteiger ums Leben, doch erst acht Leichen wurden bisher gefunden.

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Auf dem Broad Peak hat ein Bergungsteam am Mittwoch die Leiche von Nirmal Purja geborgen. Der britisch-nepalesische Extrem-Bergsteiger und neun Mitstreiter waren Donnerstag letzte Woche von einer Lawine mitgerissen worden. Alle Abenteurer kamen dabei ums Leben. Nach Angaben des pakistanischen Alpinismus-Vereins deuten Daten der Ortungsgeräte darauf hin, dass die Bergsteiger mehrere hundert Meter den Hang hinabgeschleudert wurden.

Nirmal Purja wurde durch Netflix auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.
Nirmal Purja wurde durch Netflix auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.(Bild: kameraone)

Drei Leichen noch immer nicht gefunden
Die Wetterbedingungen hatten die Einsatzkräfte des Such- und Bergungseinsatzes auf dem Achttausender jedoch vor große Herausforderungen gestellt. Die Leichen von drei Kletterern konnten bislang nicht gefunden werden. Die Suche nach ihren sterblichen Überresten werde fortgesetzt, „sobald es die Bedingungen erlauben“, erklärte der Alpinismus-Verein.

Am Donnerstag wurden die sterblichen Überreste von Nirmal Purja, der nepalesischen Bergsteiger Nima und Kilu Sherpa sowie des Chinesen Zhong Wang wurden mit Militärhubschraubern nach Skardu geflogen. Sie sollen demnächst ihren Familien übergeben werden. Indes fand in Kathmandu eine Mahnwache für die Opfer statt, bei der auch Angehörige der Verstorbenen anwesend waren. 

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In seiner Bergsteigerkarriere gelangen Purja mehrere Pioniertaten. 2019 sorgte er weltweit für Schlagzeilen, als er alle 14 Achttausender der Erde innerhalb von sechs Monaten und sechs Tagen bestieg und damit den vorherigen Rekord von sieben Jahren pulverisierte. Einem größeren Publikum wurde der Bergsteiger 2021 durch eine Netflix-Dokumentation bekannt.

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