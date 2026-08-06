Rekord-Alpinist Purja am Broad Peak geborgen

Drei Leichen noch immer nicht gefunden

Die Wetterbedingungen hatten die Einsatzkräfte des Such- und Bergungseinsatzes auf dem Achttausender jedoch vor große Herausforderungen gestellt. Die Leichen von drei Kletterern konnten bislang nicht gefunden werden. Die Suche nach ihren sterblichen Überresten werde fortgesetzt, „sobald es die Bedingungen erlauben“, erklärte der Alpinismus-Verein.