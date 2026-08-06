Nach Lawinen-Drama
Rekord-Alpinist Purja am Broad Peak geborgen
Knapp eine Woche nach dem Lawinenunglück am Broad Peak in Pakistan ist die Leiche des Star-Bergsteigers Nirmal Purja geborgen worden. Insgesamt kamen zehn Bergsteiger ums Leben, doch erst acht Leichen wurden bisher gefunden.
Auf dem Broad Peak hat ein Bergungsteam am Mittwoch die Leiche von Nirmal Purja geborgen. Der britisch-nepalesische Extrem-Bergsteiger und neun Mitstreiter waren Donnerstag letzte Woche von einer Lawine mitgerissen worden. Alle Abenteurer kamen dabei ums Leben. Nach Angaben des pakistanischen Alpinismus-Vereins deuten Daten der Ortungsgeräte darauf hin, dass die Bergsteiger mehrere hundert Meter den Hang hinabgeschleudert wurden.
Drei Leichen noch immer nicht gefunden
Die Wetterbedingungen hatten die Einsatzkräfte des Such- und Bergungseinsatzes auf dem Achttausender jedoch vor große Herausforderungen gestellt. Die Leichen von drei Kletterern konnten bislang nicht gefunden werden. Die Suche nach ihren sterblichen Überresten werde fortgesetzt, „sobald es die Bedingungen erlauben“, erklärte der Alpinismus-Verein.
Am Donnerstag wurden die sterblichen Überreste von Nirmal Purja, der nepalesischen Bergsteiger Nima und Kilu Sherpa sowie des Chinesen Zhong Wang wurden mit Militärhubschraubern nach Skardu geflogen. Sie sollen demnächst ihren Familien übergeben werden. Indes fand in Kathmandu eine Mahnwache für die Opfer statt, bei der auch Angehörige der Verstorbenen anwesend waren.
In seiner Bergsteigerkarriere gelangen Purja mehrere Pioniertaten. 2019 sorgte er weltweit für Schlagzeilen, als er alle 14 Achttausender der Erde innerhalb von sechs Monaten und sechs Tagen bestieg und damit den vorherigen Rekord von sieben Jahren pulverisierte. Einem größeren Publikum wurde der Bergsteiger 2021 durch eine Netflix-Dokumentation bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.