Weltrekord! Weltmeister siegt unter Schmerzen

Der Para-Radsportler Franz-Josef Lässer hat im Velodrom von Grenchen in der Schweiz den österreichischen Stundenrekord von Matthias Brändle aus dem Jahr 2014 verbessert.
Der Steirer spulte am Donnerstag in 60 Minuten 52,054 Kilometer ab, womit er auch den Weltrekord der Para-Kategorie C5 von 51,471 km überbot. Brändle war vor zwölf Jahren 51,852 km gefahren.
Lässer hatte sich monatelang akribisch auf den Rekordversuch vorbereitet und schlug am Tag X zu. „Es waren Schmerzen, die man nicht in Worte fassen kann. Aber ich habe versucht, die geplanten 52 km/h zu fahren, das ist mir gelungen, auch wenn es in der Halle heißer und stickiger war als erwartet. Ich habe während der Stunde so gelitten“, sagte der Para-Zeitfahrweltmeister, bei dem seit seiner Geburt vier Finger verkrümmt sind.
Die Marke von Ex-World-Tour-Profi Brändle bedeutete 2014 auch Elite-Weltrekord. Dieser wurde inzwischen mehrfach verbessert, seit Oktober 2022 hält ihn der italienische Zeitfahrspezialist Filippo Ganna mit 56,792 km.
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