Weltrekord! Weltmeister siegt unter Schmerzen

Lässer hatte sich monatelang akribisch auf den Rekordversuch vorbereitet und schlug am Tag X zu. „Es waren Schmerzen, die man nicht in Worte fassen kann. Aber ich habe versucht, die geplanten 52 km/h zu fahren, das ist mir gelungen, auch wenn es in der Halle heißer und stickiger war als erwartet. Ich habe während der Stunde so gelitten“, sagte der Para-Zeitfahrweltmeister, bei dem seit seiner Geburt vier Finger verkrümmt sind.