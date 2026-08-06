Aufgedeckt! Chaos bei Wassergebühren im Ländle

Mal wird zu viel kassiert, mal zu wenig

Die Konsequenzen bekommen die Bürger direkt zu spüren: Ein Zweipersonenhaushalt zahlte im Vorjahr in Klaus 582 Euro, in Ludesch 551 Euro und in Schwarzach 453 Euro an Wassergebühren. In Klaus und Schwarzach deckten die Gebühren die Kosten nicht. Was letztlich auch bedeutet: Trotz Förderungen von Bund und Land drohen den Bürgern dort künftig höhere Abgaben. In Ludesch hingegen deuten die Zahlen darauf hin, dass die Gemeinde mehr Geld eingenommen hat, als gesetzlich erlaubt war. Dieses Geld wurde obendrein nicht für die Wasser- und Kanalinfrastruktur verwendet, sondern ist anderen Zwecken zugeflossen.