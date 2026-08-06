Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In mehreren Gemeinden

Aufgedeckt! Chaos bei Wassergebühren im Ländle

Vorarlberg
06.08.2026 16:45
Die Wassergebühren im Ländle fallen sehr unterschiedlich aus.
Die Wassergebühren im Ländle fallen sehr unterschiedlich aus.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Mehrere Gemeinden in Vorarlberg berechnen ihre Wasser- und Kanalgebühren nicht korrekt – mit konkreten Folgen für die Bürger. Was aus dem Bericht des Landesrechnungshofes ebenfalls hervorgeht: Die Höhe der Gebühren unterscheidet sich teils gravierend.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Vorarlberger Landesrechnungshof hat die Wasser- und Abwassergebühren der Gemeinden Klaus, Ludesch und Schwarzach – die Kommunen sind zufällig ausgewählt worden – geprüft und dabei schwere Mängel aufgedeckt. Wie aus dem am Donnerstag präsentierten Bericht hervorgeht, fehlte in allen drei Gemeinden eine vorschriftsmäßige Gebührenkalkulation. Eine betriebswirtschaftliche Kostenrechnung sowie eine mittelfristige Finanzplanung, die gesetzlich notwendig wären, um die Gebühren korrekt festzulegen, existierten ebenfalls nicht.

Mal wird zu viel kassiert, mal zu wenig
Die Konsequenzen bekommen die Bürger direkt zu spüren: Ein Zweipersonenhaushalt zahlte im Vorjahr in Klaus 582 Euro, in Ludesch 551 Euro und in Schwarzach 453 Euro an Wassergebühren. In Klaus und Schwarzach deckten die Gebühren die Kosten nicht. Was letztlich auch bedeutet: Trotz Förderungen von Bund und Land drohen den Bürgern dort künftig höhere Abgaben. In Ludesch hingegen deuten die Zahlen darauf hin, dass die Gemeinde mehr Geld eingenommen hat, als gesetzlich erlaubt war. Dieses Geld wurde obendrein nicht für die Wasser- und Kanalinfrastruktur verwendet, sondern ist anderen Zwecken zugeflossen.

Lesen Sie auch:
Die Direktorin des Vorarlberger Landesrechnungshofs, Brigitte Eggler-Bargehr, und ihre ...
Fehler bei allen
Rechnungshof ortet Mängel bei Wahlwerbeberichten
23.01.2026
Hypo-Deals mit Signa:
Landes-Rechnungshof beklagt zu hohes Risiko
27.05.2025

Kritik an Pauschalen und fehlender Kontrolle
Der Landesrechnungshof hat auch bei der internen Kontrolle und der Art der Verrechnung Mängel ausgemacht. So wurde etwa in keiner der drei Gemeinden das Vier-Augen-Prinzip bei der Gebührenvorschreibung durchgehend eingehalten. Die Gemeinde Klaus verrechnete zudem mehrfach Mahngebühren, was gesetzeswidrig ist. Ebenfalls von den Prüfern kritisiert wird die hohe Zahl an pauschalen Gebühren, die sich nicht nach dem tatsächlichen Verbrauch richten. Auffällig ist, dass von diesen hauptsächlich Landwirte profitieren. Der Rechnungshof rät den Gemeinden dringend, diese Vereinbarungen unter die Lupe zu nehmen und neue Pauschalen nur in Ausnahmefällen zu gestatten.

Extreme Bandbreite bei den Wassergebühren
Abgesehen von der Detailprüfung in den drei Gemeinden hat sich der Landesrechnungshof auch die Höhe der Wassergebühren im ganzen Landesgebiet angeschaut. Die Unterschiede sind gewaltig, in der günstigsten Kommune zahlt man für Wasser und Abwasser 286 Euro, in der teuersten 839 Euro. Tendenziell verordnen größere Gemeinden niedrigere Tarife.

Weitere Informationen zu den detaillierten Kanalgebühren finden Sie auf der Seite des Landesrechnungshofes.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
06.08.2026 16:45
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Vorarlberg
Wasser
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 25°
Symbol wolkig
Bludenz
19° / 28°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
19° / 28°
Symbol wolkig
Feldkirch
18° / 28°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
158.897 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
156.058 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
139.451 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1612 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
1477 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1151 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Mehr Vorarlberg
Polizei sucht Zeugen
Unbekannte stahlen Schilder von Feuerwehrhaus
Binnen weniger Stunden
Ländle-Polizei nahm neun Jugendliche fest
Anhaltende Trockenheit
Kein Wasser mehr: Alpenvereinshaus schließt WC
Sport Tv Logo
Nach Operation
Youngster Maxi Taucher bezwang Nummer 1 erneut
Sperrstunde
Wirtshaussterben: „Sternbräu“ schlittert in Pleite
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf