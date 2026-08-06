Überfüllt! Wiener „flüchten“ in Hotels und Kinos

Im Stadioncenter erzählt der „Krone“ eine Thalia-Mitarbeiterin, dass in den vergangenen Tage „extrem viel los“ war. Das sei für diese Jahreszeit nicht üblich. Selbiges bestätigt eine Sprecherin des Einkaufszentrums im 2. Bezirk. Besucherplus: 10 Prozent. Auch Jaqueline Lugner, Chefin der Lugner City im 15. Bezirk, erzählt, dass vor allem Familien dort Zuflucht suchen. Das Lugner Kino sei ebenso „hervorragend besucht“.