Überfüllt! Wiener „flüchten“ in Hotels und Kinos

Lange Schlangen vor der Kinokassa: Die Rekordtemperaturen sorgen dort sowie im Handel für ein Besucherplus. Immer mehr Wiener „flüchten“ außerdem in klimatisierte Hotels.
Seit Tagen stöhnt Wien unter den Rekordtemperaturen von um die 40 Grad. Kühle Plätze sind dünn gesät – und jene, die es gibt, sind heiß begehrt. Einen klimatisierten Unterschlupf bieten etwa die Kinosäle der Stadt. Mittwochabend erlebte das Haydn Kino auf der Mariahilfer Straße (siehe Bild) einen regelrechten Ansturm. Die Säle waren beinahe restlos ausverkauft.
Auch in den Cineplexx-Kinos freut man sich über ein Besucherplus von 19 Prozent in den Ferienmonaten. Das vergangene, besonders heiße Wochenende sei überhaupt das bislang stärkste in diesem Jahr gewesen. Grund seien auch neue Blockbuster-Filme wie Odyssee und Spider-Man.
Alle Hände voll zu tun
Gern gesehene Rückzugsorte sind auch die Einkaufszentren. Das freut den heimischen Handel. „Viele Menschen erledigen ihre Einkäufe derzeit lieber vor Ort, wo es kühl ist“, heißt es von der Wirtschaftskammer.
Im Stadioncenter erzählt der „Krone“ eine Thalia-Mitarbeiterin, dass in den vergangenen Tage „extrem viel los“ war. Das sei für diese Jahreszeit nicht üblich. Selbiges bestätigt eine Sprecherin des Einkaufszentrums im 2. Bezirk. Besucherplus: 10 Prozent. Auch Jaqueline Lugner, Chefin der Lugner City im 15. Bezirk, erzählt, dass vor allem Familien dort Zuflucht suchen. Das Lugner Kino sei ebenso „hervorragend besucht“.
Kühle Hotels
Auch jene Hotels, die gekühlte Zimmer anbieten, profitieren von stickigen Wohnungen, in denen sich die warme Luft staut. Von Jahr zu Jahr interessieren sich immer mehr Wiener für einen Kurzurlaub in der eigenen Stadt, um sich zwei bis drei Tage abzufrischen“, sagt Dominic Schmid, Obmann der Freizeitwirtschaft in der Wiener Wirtschaftskammer.
Besonders ältere Menschen, oder Personen mit Tieren (ja, auch Hunde können leiden, wenn es zu heiß ist), nehmen die Angebote der Beherbergungsbetriebe wahr. Im August sind viele ohnehin nicht mit Touristen voll belegt. Da kommt das Zusatzgeschäft gelegen.
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