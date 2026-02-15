Ausgegendert: Fürs Amt ist Waltraud wieder Walter

Ideologischer Gehorsam der Behörde?

Knapp ein Jahr nachdem es P. geschafft hat, aufzuzeigen, wie absurd einfach es ist, Behörden zu täuschen und sich in einer Welt voller vorauseilendem, ideologischem Gehorsam, zur Frau zu machen, ist Schluss. Der muskulöse Glatzkopf ist wieder ein Mann. „Die ständige Rechtsprechung verlangt kein bestimmtes Aussehen wie z. B. Nagellack oder lange Haare“, heißt es darin. „Lediglich eine Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes in Richtung des Wunschgeschlechtes.“ Heißt: Die Person sollte annähernd weiblich aussehen.